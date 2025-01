Nach Sahin-Trennung: Ricken ruft zu Zusammenhalt auf

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat nach der Trennung von Trainer Nuri Sahin zum Zusammenhalt aufgerufen. "Wir haben alle die Aufgabe, das Beste für Borussia Dortmund rauszuholen", sagte Ricken.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen wird U19-Coach Mike Tullberg interimsweise auf der BVB-Bank sitzen. "Mike hat sich schon von seiner Familie verabschiedet und wird drei Tage ins Hotel gehen. Er ist ein sehr emotionaler Trainer und kann auch sehr laut werden. Er ist aber auch fachlich hervorragend", sagte Ricken, für den jetzt nur ein Sieg gegen Werder zählt: "Wir müssen die komplette Konzentration auf das Spiel gegen Bremen legen. Wir müssen eine sehr gute Rückrunde spielen, um unsere Ziele eventuell noch zu erreichen."

Parallel läuft aber die Suche nach einem Sahin-Nachfolger, der in der nächsten Woche präsentiert werden könnte. "Wir haben den einen oder anderen Kandidaten", sagte Ricken. Mit Niko Kovac soll der BVB laut Medienberichten schon Kontakt aufgenommen haben. Auch Roger Schmidt und Erik ten Hag wurden genannt.

Ricken nahm aber auch das Team um Kapitän Emre Can in die Pflicht. "Die Mannschaft weiß, dass sie ihren Teil dazu beigetragen hat und sie in der Verantwortung ist. Ich glaube schon, dass unsere Mannschaft besser ist als in den letzten neun Spielen."