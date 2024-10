Nach Schlüsselbeinbruch: Bayerns Pavlovic operiert

Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist nach seinem Schlüsselbeinbruch im Bundesliga-Topspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart erfolgreich operiert worden. Das gaben die Münchner am Sonntag bekannt. Pavlovic werde dem Verein "in den kommenden Wochen" fehlen, hieß es in einer Mitteilung. Laut Medienberichten könnte der Mittelfeldspieler den Bayern sogar bis zu drei Monate lang nicht zur Verfügung stehen.