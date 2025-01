Nach Sieg am Grünen Tisch: Bochum mit gesundem Selbstvertrauen

Nach dem Sieg am Grünen Tisch und dem Aufwärtstrend auf dem Feld geht der VfL Bochum optimistisch ins neue Fußballjahr. "Wir haben uns erarbeitet, dass wir uns mit gesundem Selbstvertrauen was ausrechnen können", sagte Trainer Dieter Hecking vor dem Wiederbeginn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05.

Nach fünf Siegen in den letzten sechs Spielen stehe der Gegner zwar "in der Formtabelle weit oben", meinte der Coach, ergänzte aber: "Wenn wir wieder so ins Spiel reinkommen wie in den letzten Wochen, dann können wir Mainz wehtun." Die Bochumer selbst hatten kurz vor Weihnachten den ersten Saisonsieg eingefahren (2:0 gegen den 1. FC Heidenheim) und am Donnerstag vor dem DFB-Sportgericht den zweiten errungen, als das 1:1 bei Union Berlin wegen des Feuerzeugwurfes auf Torhüter Patrick Drewes in ein 2:0 umgewertet wurde.

Hecking, seit dessen Amtsantritt der Tabellenletzte in drei von sechs Spielen gepunktet hat, erwartet gegen die formstarken Mainzer "ein sehr geiles Spiel". Verlassen kann er sich dabei auf Keeper Drewes, der nach seiner Aussage vor dem Sportgericht erleichtert war. "Es ist viel auf ihn eingeprasselt, auch unterhalb der Gürtellinie", sagte Hecking und berichtete: "Er macht einen sehr stabilen Eindruck." Dass er bei seiner Aussage "ein bisschen nervös" war, fand der Coach "menschlich". Drewes habe ihm gesagt, "es ist gut, dass es vorbei ist".

Bochum hatte Einspruch gegen die Wertung des Spiels kurz vor der Winterpause eingelegt. Drewes war kurz vor dem Abpfiff von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen worden. Der 31-Jährige konnte nicht weiterspielen, musste mit Schwindel und Übelkeit ins Krankenhaus. Die Partie wurde nach rund 30 Minuten Unterbrechung ohne Drewes fortgesetzt, das Ergebnis mit einem "Nichtangriffspakt" ins Ziel gebracht. Das DFB-Schiedsgericht entschied am Donnerstag nach mündlicher Verhandlung, die Partie für den VfL zu werten. Union hat Einspruch angekündigt.