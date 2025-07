Nach Unwetter: Stuttgart besiegt Celta Vigo

Weiter noch ohne den vom FC Bayern umworbenen Nick Woltemade hat Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart den Test gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo gewonnen. Über vier mal 30 Minuten sorgten Nationalspieler Jamie Leweling (34.) und Eigentore auf beiden Seiten (82./115.) für den 2:1-Sieg des VfB. Die Begegnung im Stadion an der Kreuzeiche anlässlich des 120-jährigen Vereinsjubiläums des SSV Reutlingen war dabei wegen eines Unwetters später angepfiffen worden.

Woltemade war nach Informationen der Bild am Samstagmorgen mit den obligatorischen Laktat- und Fitnesstests in die Vorbereitung eingestiegen. Die Spekulationen und Verhandlungen rund um seinen möglichen Mega-Transfer zum deutschen Rekordmeister hatte der 23-Jährige aus der Ferne beobachtet, weilte aufgrund seines intensiven DFB-Sommers samt Nationalmannschaftsdebüt und U21-EM-Finale bis zuletzt im Sonderurlaub. Am Montag soll Woltemade mit ins Trainingslager des VfB am Tegernsee (bis 3. August) reisen.

Dort trifft das Team von Trainer Sebastian Hoeneß am Samstag auf den FC Toulouse. Am 9. August steht zur Saisoneröffnung noch ein weiteres Testspiel gegen den FC Bologna an, bevor es eine Woche später gegen die Bayern im Supercup um den ersten Titel der Saison geht.