Nach Verletzung im Pokal: Ducksch verpasst Spiel gegen Wolfsburg

Topstürmer Marvin Ducksch wird Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga vorerst fehlen. Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung bei der Blamage im DFB-Pokal-Viertelfinale beim Drittligisten Arminia Bielefeld (1:2) wird der 30 Jahre alte Führungsspieler mindestens die kommende Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen.

Ducksch habe sich am Dienstagabend in der 29. Minute eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, hieß es in der Mitteilung der Bremer - genauer wurde der Verein nicht.