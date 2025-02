Nach Verletzung und OP: Saisonaus für Gladbachs Nicolas

Borussia Mönchengladbach muss "aller Voraussicht nach" bis zum Ende der Saison auf Keeper Moritz Nicolas verzichten. Das teilte der Tabellenachte der Fußball-Bundesliga am Montag mit. Der 27-Jährige wurde laut Vereinsangaben nach einer Adduktorenverletzung vom Samstag bereits erfolgreich operiert.

"Natürlich tut uns allen leid für ihn, dass er nun durch eine Verletzung gestoppt wird. Mo weiß, dass der ganze Klub hinter ihm steht und wir ihn dabei unterstützen, wo wir können, damit er gestärkt aus dieser Phase zurückkommt", sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

Beim 2:1-Sieg bei Union Berlin war Nicolas in der 20. Minute durch Jonas Omlin ersetzt worden. Nicolas stand in dieser Saison in 20 Pflichtspielen zwischen den Pfosten der Fohlen, spielte dabei fünfmal zu Null. "Moritz hat sich toll entwickelt und eine überragende Saison gespielt", so Virkus weiter. Für den Rest der Spielzeit dürfte nun der Schweizer Omlin im Tor stehen.