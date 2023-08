Nach Verletzungen im DFB-Pokal: Entwarnung bei Kölner Trio

Anzeige

Der 1. FC Köln hat bei seinem angeschlagenen Trio wenigstens eine kleine Entwarnung gegeben. Mark Uth, Davie Selke und Timo Hübers stehen dem Fußball-Bundesligisten wohl schon bald wieder zur Verfügung, bei den Stürmern Uth und Selke konnten "strukturelle Verletzungen ausgeschlossen werden", wie der Verein einen Tag nach dem DFB-Pokal-Spiel beim VfL Osnabrück (3:1 n.V.) mitteilte.

Das Liga-Comeback des verletzungsgeplagten Uth könnte sich jedoch weiter verschieben, ob die beiden bis zum Bundesliga-Auftakt bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fit werden, ist fraglich. Über eine Rückkehr ins Mannschaftstraining werde "von Tag zu Tag" entschieden.

Selke war in der 52. Minute angeschlagen ausgewechselt worden, Uth konnte nach einem Zusammenprall in der Verlängerung nicht weiterspielen. Da ihr Wechselkontingent ausgeschöpft war, mussten die Kölner das Spiel zu zehnt beenden.

Innenverteidiger Hübers hingegen steht Trainer Steffen Baumgart schon am Mittwoch wieder zur Verfügung und wird wohl auch in Dortmund dabei sein. Er war nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler mit Verdacht auf eine Kopfverletzung ausgewechselt worden, die routinemäßigen Untersuchungen seien jedoch unauffällig gewesen, hieß es am Dienstag.