Nächste Leihe: Bremen holt Außenverteidiger Schmidt

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat die nächste Leihe perfekt gemacht und Außenverteidiger Isaac Schmidt verpflichtet. Der 25 Jahre alte Schweizer kommt für eine Saison vom Premier-League-Aufsteiger Leeds United, wie Werder am Donnerstagabend mitteilte. Darüber hinaus vereinbarten beide Vereine eine Kaufoption nach Ablauf der Leihe.

Schmidt "verstärkt unseren Kader mit seinen Qualitäten und seiner Flexibilität", sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball. Es ist bereits die vierte Leihe, die Bremen in diesem Sommer mit einem englischen Verein vereinbart hat: Zuvor waren bereits Yukinari Sugawara (FC Southampton) und Keeper Karl Hein (FC Arsenal) an die Weser gewechselt, Maximilian Wöber war ebenfalls aus Leeds gekommen.

"Isaac ist taktisch gut ausgebildet, bringt ein gutes Tempo und eine gute Dynamik mit", sagte SVW-Trainer Horst Steffen über Schmidt, der bisher dreimal das Trikot der Schweizer Nationalmannschaft getragen hat. Der Außenverteidiger war 2024 vom FC St. Gallen nach England gewechselt und absolvierte insgesamt 14 Pflichtspiele für Leeds.