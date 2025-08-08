Nächster Abgang: Auch Kapitän Hradecky verlässt Leverkusen

Der Abschied von Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist perfekt. Der finnische Nationalkeeper verlässt den Vizemeister nach sieben Jahren in Richtung des französischen Erstligisten AS Monaco, dies teilte der Verein am Freitag mit. Für Bayer ist es der bereits fünfte Abgang eines Leistungsträgers in diesem Sommer.

Dem 35-Jährigen, der in Leverkusen noch einen Vertrag über ein Jahr hatte, sei die "vorzeitige Freigabe erteilt" worden, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Damit sei dem Wunsch des Spielers entsprochen worden, "nach einer tollen und intensiven Zeit bei Bayer 04 noch einmal als Nummer eins in der Champions League spielen zu können", so Rolfes.

Hradecky hätte "sportlich Geschichte geschrieben", sagte Rolfes, der Keeper würde "immer ein Teil von Bayer 04 bleiben". Auch der Finne äußerte sich in der Mitteilung emotional: "Ich habe in der BayArena mein Herz an den Verein und an die fantastischen Fans verloren." Bei Champions-League-Teilnehmer Monaco könne er Stammtorhüter werden, daher wäre es "großartig, vielleicht auf diese Weise noch einmal nach Leverkusen zurückzukehren, sagte Hradecky.

Bereits am Dienstag hatte Rolfes die Option eines vorzeitigen Abschieds bestätigt, möglich sei dies aber nur "wenn wir vorher einen passenden Ersatz finden", sagte er am Sky-Mikrofon. Kommen soll nun Medienberichten zufolge Janis Blaswich von Ligakonkurrent RB Leipzig. Im Juni hatte Bayer bereits den niederländischen Nationaltorhüter Mark Flekken als neue Nummer eins verpflichtet.

Nach der Double-Saison 2023/2024 stehen in Leverkusen alle Zeichen auf Umbruch. Nach den Abgängen von Florian Wirtz, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong und Granit Xhaka wurde mit Hradecky nun ein weiterer Schlüsselspieler des Erfolgsjahrs verabschiedet.