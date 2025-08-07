Nächster Testspielsieg: Bayern in ansprechender Frühform

Der FC Bayern ist zehn Tage vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart bereits in ansprechender Frühform. Bei der Startelf-Premiere von Neuzugang Luis Díaz gewannen die über weite Strecken überzeugenden Münchner den Härtetest gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur 4:0 (1:0).

"Es war überraschend gut, muss ich sagen. Normalerweise braucht man am Ende der Vorbereitung sechs bis sieben Wochen. Wir haben fünf richtige Einheiten gehabt", sagte Trainer Vincent Kompany bei MagentaSport: "Dass die Jungs so Fußball spielen wie heute mit dieser Intensität - das hat Spaß gemacht. Aber die Vorbereitung hat gerade erst angefangen, wir müssen uns physisch steigern."

Den ersten Treffer gegen seinen Ex-Klub erzielte Harry Kane (12.) - der Torjäger verschoss danach aber erstmals seit der WM 2022 wieder einen Elfmeter. Leon Goretzka, Kingsley Coman, Kane und mehrfach der starke Michael Olise vergaben weitere Großchancen für die in der ersten Halbzeit druckvollen und oft gut kombinierenden Münchner. Nach der Pause erhöhte Coman sehenswert (61.), Lennart Carl tat es ihm wenig später gleich und setzte noch einen drauf (75.). Auch Jonah Kusi-Asare (80.) war noch erfolgreich.

"Ohne jetzt zu viel Lob zu geben: Es war gut", sagte Kompany. Er könne "keine Wunder" erwarten, insbesondere physisch nicht. "Aber wir können mental bereit sein."

Abgesehen vom Ergebnis: Die Aufstellung der Münchner in der ersten Halbzeit lässt Rückschlüsse auf die künftige Stammformation zu. Im Angriff übernahm Olise in die zentrale Rolle des derzeit verletzten Jamal Musiala, Kingsley Coman besetzte den rechten Flügel. Die Abwehr vor Torwart Neuer bildeten Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Josip Stanisic.

Nicht zuletzt das Zusammenspiel zwischen dem starken Olise und Kane funktionierte gut - unter anderem beim Führungstreffer. Kurz darauf geschah Erstaunliches: Nach einem Foul vom gerade erst zu den Spurs gewechselten João Palhinha an Stanisic im Strafraum schoss Kane den Elfmeter über das Tor (15.) - es war sein erster Fehlschuss nach zuvor 30 Treffern vom Punkt.

In der zweiten Hälfte kombinierten die Bayern weiter stark. Dann erkämpfte sich Laimer den Ball, Coman schlenzte ihn nach dessen Zuspiel halbhoch ins linke Tor. Kurz darauf ließ Kane das 3:0 liegen (66.). Kompany tauschte eine Minute später fast sein gesamtes Team aus und brachte neun neue Spieler - nur Keeper Manuel Neuer und Díaz blieben auf dem Feld. Karl nahm dann ebenfalls mit links Maß, Guglielmo Vicario war einmal mehr geschlagen.

Ihr erstes von drei Testspielen hatten die Münchner fünf Tage zuvor nach zwei Treffern von Olise 2:1 gegen Olympique Lyon gewonnen. Vor dem Supercup am 16. August beim Pokalsieger aus Stuttgart steht für die Münchner auch noch ein drittes Testspiel bei Grasshopper Zürich am kommenden Dienstag (12. August) auf dem Programm. Zum Auftakt der Bundesliga trifft der FC Bayern am 22. August zu Hause auf RB Leipzig.