Nauber über Simonis: "Das kann sehr viel Spaß machen"

Der deutsche Fußball-Profi Gerrit Nauber verliert bei den Go Ahead Eagles Deventer seinen Trainer - und er gönnt Paul Simonis den Aufstieg aus der niederländischen Ehrendivision zum VfL Wolfsburg zugleich von Herzen. "Paul ist super nahbar, super sympathisch, sehr familiär und immer freundlich", sagte der Innenverteidiger dem SID am Donnerstag: "Ich weiß, dass er mehr als nur brennt und Herausforderungen gerne mag."

Gemeinsam sind Nauber und Simonis in der abgelaufenen Saison Pokalsieger geworden, es war der erste Titel für die Eagles seit 92 Jahren. Sie feierten bei der Parade durch die Stadt gemeinsam im offenen Bus. "Er hat das bei uns überragend gemacht", sagte Nauber, "mit hoher Verteidigung, frühen Balleroberungen, schnellem Umschalten und steilem Spiel in die Tiefe, sehr modern, sehr attraktiv. Wenn er das in Wolfsburg auch durchzieht, kann das sehr viel Spaß machen".

Simonis (40) ändere seinen Stil auch gegen die großen Gegner nicht. "Auch da bleibt er mutig", sagte Nauber, "mit viel Struktur mit und gegen den Ball."