Neapel will Elmas zurückholen - Verhandlungen mit Leipzig

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel will den Nordmazedonier Eljif Elmas noch im laufenden Transferfenster zurückholen. Dazu hat der Klub laut Medienberichten Verhandlungen mit dem Bundesligisten RB Leipzig aufgenommen. Nationalspieler Elmas war schon von 2019 bis 2024 im Trikot von Napoli aufgelaufen - dabei schoss er 19 Tore in 189 Spielen. Im Winter 2024 verpflichtete RB den Angreifer für rund 24 Millionen Euro.

Elmas ist ein Wunschkandidat von Trainer Antonio Conte, der laut Corriere dello Sport auf eine Einigung mit Leipzig per Leihe hofft. RB will den 25-Jährigen mit Vertrag bis 2028 aber lieber verkaufen. Seit Jahresbeginn spielte Elmas, der in 16 Bundesliga-Einsätzen kein Tor erzielte, auf Leihbasis beim FC Turin, dort traf er in 13 Spielen in der Serie A immerhin viermal. Turin hatte über eine feste Verpflichtung nachgedacht, davon aber Abstand genommen.