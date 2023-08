Neue Nummer zwei: Köln verpflichtet Pentke

Anzeige

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat eine neue Nummer zwei hinter Stammkeeper Marvin Schwäbe gefunden. Wie der FC am Dienstag bekannt gab, tritt der ehemalige Hoffenheimer Torhüter Philipp Pentke die Nachfolge von Timo Horn an. Der 38-Jährige, der in den vergangenen Wochen schon mit der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trainiert hatte, unterschrieb einen Einjahresvertrag.

"Philipp hat in den letzten drei Wochen im Training gezeigt, dass er unser Anforderungsprofil erfüllt", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller: "Unabhängig davon, dass er seine Qualität im Laufe seiner Karriere sowohl als Nummer eins als auch als zuverlässige Nummer zwei auf Bundesliga-Niveau hinreichend unter Beweis gestellt hat, hat er uns durch starke Trainingsleistungen bestätigt, dass er dieses Leistungsniveau auch mit mittlerweile 38 Jahren immer noch abrufen kann."

Pentke war im Sommer 2019 von Jahn Regensburg zur TSG gewechselt. Für Hoffenheim bestritt der Torhüter insgesamt 12 Pflichtspiele, sein auslaufender Vertrag war zuletzt nicht verlängert worden.