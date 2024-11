Neuer weist Kritik zurück: "Bin in guter Form"

Kapitän Manuel Neuer hat das dritte Pflichtspiel in Serie ohne Gegentor mit Bayern München genutzt, um die aufgekommenen Zweifel an seiner Person wegzuwischen. "Ich glaube, dass ich in guter Form bin, und das habe ich zuletzt auch gezeigt", betonte der Torhüter nach dem 3:0 (2:0) gegen Union Berlin und ergänzte: "Ich habe gute Leistungen in dieser Saison gezeigt, daher bin ich sehr selbstsicher. Alle vertrauen mir."