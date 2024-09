Neues Meisterabo für Bayern? Rolfes erwartet "harten Kampf"

Die Zeit der Dominanz von Bayern München in der Fußball-Bundesliga ist aus Sicht von Simon Rolfes vorerst vorüber. Der Sport-Geschäftsführer von Doublegewinner Bayer Leverkusen erwartet künftig deutlich mehr Spannung im Rennen um den Titel. Er gehe davon aus, "dass es in den nächsten Jahren in der Bundesliga einen harten Kampf um die Meisterschaft geben wird", sagte Rolfes im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Dass es die Werkself in der Vorsaison geschafft habe, die Serie des Rekordmeisters von elf Titeln nacheinander "zu durchbrechen, setzt mit Sicherheit auch bei anderen Klubs den Glauben frei, das schaffen zu können", sagte Rolfes vor dem Gipfeltreffen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München. Schon zum Start in diese Saison hätten dazu die "vier, fünf dominierenden Mannschaften aus dem vergangenen Jahr" gezeigt, "dass sie sich wieder oben versammeln und die Qualität haben, um den Titel zu spielen".

Für Leverkusen sei unabhängig von der Meisterschaft in der Vorsaison das Ziel, ein "Top-4-Verein in Deutschland" zu sein. "Das ist die Zielsetzung, die immer bleibt, auch wenn es mal eine schlechtere Saison geben sollte. Genauso bleibt sie nach der vergangenen Spielzeit", sagte Rolfes und ergänzte: "Top 4 schließt ja auch Platz eins mit ein."