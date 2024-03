Kovac hatte an seinem letzten Arbeitstag bei den "Wölfen" unfreiwillig für einen kuriosen Moment gesorgt, als er zum Ende der Pressekonferenz nach dem 1:3 (1:1) gegen den FC Augsburg gesagt hatte: "Jetzt gehe ich." Daraufhin war er aufgestanden und hatte sich schon fast auf den Weg nach Hause gemacht.

Der 56-Jährige war im November 2022 vom FC Southampton entlassen worden und seither auf der Suche nach einem neuen Job. In der Bundesliga trainierte er zuvor den FC Ingolstadt und RB Leipzig.

Hasenhüttl erhält nach Vereinsangaben einen "längerfristigen Vertrag". Am Dienstag wird der Österreicher seine erste Einheit leiten. Dann hat er fast zwei Wochen Zeit, um sein Team auf das Gastspiel bei Werder Bremen am Samstag des Osterwochenendes vorzubereiten.

Wolfsburg im Abstiegskampf angekommen

Nach der Pleite folgte eine Krisensitzung mit dem Aufsichtsrat, noch am Samstagabend wurde Kovac die Entscheidung mitgeteilt, am Sonntagmorgen offiziell verkündet. Die Trennung hatte sich bereits in den vergangenen Wochen angekündigt.

Denn der Werksklub, der eigentlich nach Europa will, ist längst im Abstiegskampf angekommen. Elf Spiele ohne Sieg - eine solche Horrorserie gab es für die Niedersachsen innerhalb einer Saison noch nie. 25 Punkte und eine Tordifferenz von -13 bedeuten zu diesem Zeitpunkt der Saison ebenfalls einen Klub-Negativrekord.

Und so schallte ein Pfeifkonzert nach dem Augsburg-Spiel ebenso durch die Arena wie die "Kovac raus"-Rufe der aufgebrachten Fans. Tabellenplatz 14 ist für die hohen Wolfsburger Ansprüche einfach viel zu wenig.