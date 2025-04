Noch fünf Endspiele: Keine Partystimmung auf St. Pauli

Trotz des Last-Minute-Sieges im Kellerduell bei Holstein Kiel und der womöglichen Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt will Trainer Alexander Blessin auf St. Pauli noch keine Partystimmung aufkommen lassen. Die drei Punkte waren "jetzt wichtig, aber mehr auch nicht", sagte Blessin nach dem 2:1 (1:1): "Und da lege ich jetzt wirklich den Finger wieder in die Wunde, dass wir noch ein paar Schritte zu gehen haben."

Nach dem fünften Auswärtssieg in dieser Saison (Vereinsrekord) haben die Kiezkicker nun neun Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, auch das Polster auf den 1. FC Heidenheim auf dem Relegationsrang ist für den Aufsteiger recht komfortabel. Doch Blessin bewertet die Situation "ganz nüchtern, ganz nüchtern. Insofern, dass wir nichts mit dem Relegationsplatz zu tun haben wollen. Den wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Das ist für mich unser Ziel. Und deswegen bleiben die Sinne geschärft."

Nach dem Sieg durften seine "Jungs mal feiern. Und das ist schön. Sollen sie auch machen", sagte Blessin: "Aber der Fokus gilt dahingehend, dass wir fünf weitere Endspiele haben."

In Kiel hatte St. Pauli das Spiel durch einen Treffer von Daniel Sinani (34.) sowie ein Eigentor von Max Geschwill (90.+2) trotz einer insgesamt schwachen Vorstellung gedreht, nachdem Holstein zunächst durch Alexander Bernhardsson (21.) in Führung gegangenen war. "Wir wissen, dass wir einen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht haben, aber mehr auch nicht", sagte Philipp Treu: "Wir wissen, es kann noch eng werden. Es war wichtig, gegen einen direkten Konkurrenten ein Zeichen zu setzen, aber wir sind trotzdem gewarnt und wissen, was für Brocken noch auf uns warten." Schließlich kommt am Ostersonntag (19.30 Uhr/DAZN) Meister Bayer Leverkusen ans Millerntor.