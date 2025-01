Notbremse gegen Bremen: Zwei Spiele Sperre für Schlotterbeck

Borussia Dortmund muss in den nächsten zwei Bundesliga-Spielen auf Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Innenverteidiger nach dessen Notbremse am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen (2:2) für zwei Ligaspiele. Schlotterbeck und der BVB haben dem Urteil zugestimmt.

Bei der turbulenten Partie am Samstag in Dortmund sah Schlotterbeck bereits in der 21. Minute die Rote Karte, nachdem der 25-Jährige zuvor den Bremer Stürmer Marco Grüll vor dem Strafraum am Oberkörper geschoben und so zu Fall gebracht hatte. In der Folge erspielte sich der BVB in Unterzahl eine 2:0-Führung, Werder glich aber noch aus.

In der Liga fehlt Schlotterbeck seiner Mannschaft damit am Samstag beim 1. FC Heidenheim und auch eine Woche später gegen den VfB Stuttgart (jeweils 15.30 Uhr/Sky). Zuvor trifft der BVB noch am Mittwoch in der Champions League (21 Uhr/DAZN) auf Schachtar Donezk.