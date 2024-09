Anzeige Der FC Bayern München feiert einen weiteren Kantersieg, diesmal bei Werder Bremen. Damit festigt das Team von Trainer Vincent Kompany die Tabellenspitze in der Bundesliga. ran zeigt die Noten in der Einzelkritik. Von Oliver Jensen Mit einer erneuten Glanzvorstellung hat sich der FC Bayern München am 4. Spieltag der Bundesliga souverän durchgesetzt. Der Rekordmeister siegte mit 5:0 (2:0) bei Werder Bremen und marschierte damit zum vierten Sieg im vierten Bundesliga-Spiel der Saison 2024/25. An der Weser ragten zahlreiche Münchner Stars heraus, etwa Neuzugang Michael Olise, dem ein Doppelpack gelang. ran zeigt die Noten in der Einzelkritik.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Sven Ulreich Eigentlich sollte Manuel Neuer im Tor stehen, nachdem er im Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb zur Halbzeit als "Vorsichtsmaßnahme" ausgewechselt wurde. Kurz vor Spielbeginn springt Ulreich ein, der allerdings im gesamten Spiel nicht gefordert ist. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Konrad Laimer Der Österreicher steht erstmals unter Vincent Kompany in der Startelf und übernimmt anstelle vom zuletzt starken Raphaël Guerreiro den Part des Rechtsverteidigers. In der 8. Minute hat er die erste Torchance, als sein Distanzschuss die Latte streift. Er schmeißt sich defensiv mit vollem Körpereinsatz in die Zweikämpfe, kassiert dafür allerdings in der 1. Halbzeit Gelb, wird wohl auch deshalb nach 68 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Trotz der Abwehr-Probleme gegen Zagreb lässt Kompany die Innenverteidigung unverändert und stellt Upamecano neben Kim auf. Die Bremer stellen Upamecano vor kaum eine Herausforderung, sodass er sich sehr aktiv am Spielaufbau beteiligen kann. Wichtig: In der 54. Minute grätscht er einen Ball in größter Not weg. ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige Min-Jae Kim Der Innenverteidiger hat bei den wenigen Angriffen von Werder ebenfalls wenig Mühe, er gewinnt gefühlt all seine Zweikämpfe und hat eine gute Passsicherheit. In der 83. Minute verhindert er einen möglichen Ehrentreffer der Bremer. ran-Note: 2

Alphonso Davies Der Linksverteidiger zeigt sehr viel Offensivdrang, legt zum Beispiel in der 44. Minute ein starkes Dribbling in den Strafraum hin. In der 39. Minute ist er allerdings auch defensiv zur Stelle und vereitelt einen vielversprechenden Angriff der Bremer. ran-Note: 2

Anzeige

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: Paukenschlag! Bayern offenbar an Skandal-Profi Mason Greenwood dran 1 / 13 © IMAGO/PanoramiC Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Dieses Gerücht dürfte auf viel Gegenwind von den Bayern-Fans stoßen. Übereinstimmenden Berichten von "TalkSPORT" und "HITC" zufolge hat sich Marseille-Neuzugang Mason Greenwood mit starken Leistungen in Frankreich in den Fokus der Münchner gespielt. Auch das Spanien-Trio Real Madrid, Atletico Madrid und FC Barcelona sowie der Scheich-Klub Paris SG sollen Interesse am 22-jährigen Englänger haben ... © IMAGO/DiZ-PiX Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Erst Mitte Juli war Greenwood für 26 Millionen Euro von Jugendverein Manchester United in die Ligue 1 gewechselt. Unter OM-Coach Roberto De Zerbi verpasste der Rechtsaußen in den ersten vier Pflichtspielen keine einzige Spielminute und glänzte mit fünf Toren sowie einer Vorlage. Aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen steht Greenwood in der Kritik - daran änderte auch der Freispruch im Februar 2023 wenig. © Getty Images Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Im Sommer kam es bei der SGE zu keinem Marmoush-Abgang, doch das könnte sich im Winter ändern. Laut "Daily Mirror" hofft der Angreifer weiter auf einen "Traumwechsel in die Premier League". Mit dem FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United, dem FC Liverpool und dem von Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner trainierten Crystal Palace sollen sogar fünf Klubs Interesse zeigen, das berichtet der "Mirror". © IMAGO/osnapix Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Auch die Frankfurter sollen einem Verkauf wohl weiterhin nicht gänzlich abgeneigt sein. Bei einer Ablöse von mindestens 30 Millionen Euro erhoffen sich die Hessen einen saftigen Gewinn, kam der Stürmer doch vor knapp einem Jahr ablösefrei aus Wolfsburg. In 45 Pflichtspielen erzielte er seitdem für die Eintracht 20 Treffer. © kolbert-press Naby Keita (Werder Bremen)

Im Sommer 2023 galt die Verpflichtung von Naby Keita vom FC Liverpool für Werder Bremen noch als echter Coup. Der 29-Jährige fehlte jedoch häufig verletzt und konnte auch sonst die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Unter Trainer Ole Werner spielt der Ex-Leipziger keine Rolle, steht aber noch bis 2026 unter Vertrag. Laut dem türkischen Journalisten Ertan Süzgün könnten die Werderaner den Großverdiener nun sogar noch loswerden ... © osnapix Naby Keita (Werder Bremen)

Demnach soll Hatayspor an einer Leihe des Mittelfeldspielers arbeiten und eine Kaufoption über 1,5 Millionen Euro erhalten. Die Zeit drängt jedoch, denn das Transferfenster in der Türkei schließt am Freitag um 23 Uhr. Wegen Visaproblemen durfte Keita offenbar kurzfristig nicht in das Land einreisen. Deshalb soll der obligatorische Medizincheck laut Bericht in Deutschland stattfinden. © 2024 Getty Images Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Das Leverkusener Supertalent wird im Sommer 2025 eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt sein, so viel ist klar. Doch neben dem FC Bayern wird sich laut dem spanischen Portal "Relevo" auch Real Madrid um Wirtz bemühen. Während der deutsche Rekordmeister dafür bereit ist, in die Vollen zu gehen, sieht die Strategie der Königlichen etwas anders aus. © IMAGO/Every Second Media Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Denn: Real Madrid will einem "Bieter-Krieg" offenbar um jeden Preis aus dem Weg gehen und wird den Kontakt mit Wirtz' Klub Bayer Leverkusen nur suchen, wenn sich der Bundesliga-Shootingstar bereits im Vorfeld für den Champions League-Sieger entscheidet. 120 Millionen Euro gilt laut "Relevo" als Startpreis für den 21-Jährigen. Beim Double-Sieger der vergangenen Saison hat Florian Wirtz noch einen Vertrag bis 2027. © IMAGO/Sportimage Issa Kabore (Manchester City)

Werder Bremen soll laut "Bild" an ManCity-Profi Issa Kabore dran sein. Demnach könnte der 23-Jährige die gesuchte Option für die rechte Außenbahn sein. Zuletzt wurde Kabore mehrere Male verliehen, in der Vorsaison an Luton Town. Da er bei den Citizens sportlich keine Rolle spielt, wären die Engländer dem Bericht nach zu einem Verkauf bzw. einer Leihe bereit. © 2024 Getty Images Ivan Prtajin (Union Berlin)

Schickt Union Berlin Neuzugang Ivan Prtajin wieder weg? Laut "Bild" konnte der Stürmer, der vor acht Wochen für eine Million Euro von Wehen Wiesbaden gewechselt war, sportlich offenbar gar nicht überzeugen, sodass die Köpenicker bereits auf der Suche nach einem Abnehmer sind. Ein Transfer zu Eintracht Braunschweig war wohl zuletzt im Gespräch, bevor die Verhandlungen scheiterten. © 2024 Getty Images Adrien Rabiot (Vereinslos)

Die Personalplanungen beim FC Bayern sind abgeschlossen - oder etwa doch nicht? Laut der französischen Zeitung "L'Equipe" sollen sich die Münchner mit Adrien Rabiot beschäftigen oder zumindest beschäftigt haben. Dem Bericht zufolge hat der FC Bayern Kontakt mit dem Umfeld des Franzosen aufgenommen. Wann genau die Kontaktaufnahme stattgefunden haben soll, bleibt unbekannt. © SOPA Images Adrien Rabiot (Vereinslos)

Rabiot hat sich gegen eine Verlängerung bei Juventus Turin entschieden und wäre ablösefrei zu haben. Die Bayern könnten den Mittelfeldspieler im Falle eines Goretzka-Wechsels als Ersatz präsentieren. Angesichts der Eberl-Aussage, wonach der Kader stehe, ist ein Rabiot-Vorstoß aber unwahrscheinlich. Neben den Bayern werden auch Inter, PSG und LIverpool als Interessenten genannt. © Photo Players Images Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt)

Verliert Eintracht Frankfurt einen Stammspieler an England? Wie der französische Sender "RMC" berichtet, will der FC Everton Junior Dina Ebimbe aus Frankfurt holen. Der rechte Mittelfeldspieler, der auch im Zentrum eingesetzt werden kann, steht noch bis 2027 am Main unter Vertrag. Die SGE würde wohl bei einer Summe ab 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Joshua Kimmich Kimmich deckt wie gewohnt den Großteil des Spielfeldes ab, arbeitet sehr aktiv gegen den Ball, ist für seine Mitspieler immer anspielbar, hat sehr viele Ballkontakte. Nur vereinzelt gibt es Unsicherheiten in seinem Spiel. In der 90. Minute knallt er den Ball noch einmal an die Latte. ran-Note: 3

Anzeige

Aleksandar Pavlovic Der defensive Mittelfeldspieler ist mittlerweile das Herzstück im Spiel des FC Bayern. Er übernimmt tief von der eigenen Hälfte aus den Spielaufbau, hat eine gute Übersicht, ist für seine Mitspieler nahezu immer anspielbar, wagt sich gelegentlich aber auch in das gegnerische Drittel. Auch defensiv ist er stark, vereitelt gleich zu Beginn der 2. Halbzeit zwei Bremer Angriffe. ran-Note: 1

Anzeige

Michael Olise Zwei Tore, zwei Vorlagen - was für ein Spiel! Nach seinem Doppelpack in der Champions-League steht Olise erneut in der Startelf und erzielt in der 23. Minute das 1:0. In der 32. Minute dribbelt er sich im Stil eines Lionel Messi durch den Strafraum und legt für Musiala das 2:0 auf. Ebenfalls stark, wie er per Doppelpass das 3:0 für Kane vorlegt. Der Treffer zum 4:0 ist dann die "Kirsche auf der Torte". ran-Note: 1+

Anzeige

Jamal Musiala Er steht genau richtig, als er in der 33. Minute den Ball zum 2:0 über die Torlinie schiebt. Überhaupt beweist Musiala immer wieder seine technischen Fähigkeiten und ist kaum vom Ball zu trennen, sucht dabei immer wieder den Abschluss. ran-Note: 2

Anzeige

Kingsley Coman Der Flügelspieler findet überhaupt nicht ins Spiel, bekommt weder einen Torschuss noch eine Torschussvorlage zustande. Er trifft im gegnerischen Drittel oft die falschen Entscheidungen, zudem sind seine Zuspiele teilweise etwas ungenau. Nach 56 Minuten erfolgt die Auswechslung. ran-Note: 5

Anzeige Harry Kane Der Torschütze zum 3:0! Der Stürmer schießt in der 16. Minute einen aussichtsreichen Freistoß weit über das Tor. Er lässt sich immer wieder tief fallen, um am Spielaufbau teilzuhaben, hat eine gute Übersicht und bereitet das 1:0 für Olise vor. Überhaupt funktioniert das Zusammenspiel mit dem neuen Franzosen gut, denn nach einem Doppelpass erzielt der das 3:0. ran-Note: 1

FC Bayern: "Total normal" - Keine Tel-Leihe trotz Formtief

Serge Gnabry Der Flügelspieler wird in der 57. Minute für Coman eingewechselt. Neun Minuten später macht er das 5:0, indem er sich auf der linken Seite durchsetzt und ins lange Eck trifft. ran-Note: 2

Raphaël Guerreiro Guerreiro wird in der 56. Minute für Laimer eingewechselt. Er fügt sich gut in das Spiel ein, ohne allzu sehr in Erscheinung zu treten. ran-Note: 3

Leroy Sane Sane wird in der 68. Minute eingewechselt. Neun Minuten später steuert er auf das Tor zu, lässt sich allerdings den Ball wegstibitzen. ran-Note: 3

Joao Palhinha Der defensive Mittelfeldspieler kommt in der 68. Minute anstelle von Pavlovic ins Spiel und strahlt viel Sicherheit im Passspiel aus. ran-Note: 3