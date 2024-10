In Frankfurt verspielte der deutsche Rekordmeister beim 3:3-Unentschieden in der Nachspielzeit den sicher geglaubten Sieg noch und verlor dadurch zwei Punkte in der Main-Metropole.

Der FC Bayern hat am 6. Spieltag der Bundesliga in einer dramatischen Partie bei Eintracht Frankfurt den Sieg verspielt und nur ein 3:3-Unentschieden erreicht. ran zeigt die Noten zum FC Bayern in der Einzelkritik.

Paul Wanner (FC Bayern München) Das Bayern-Juwel feierte einen Traumstart im Heidenheim-Trikot. In seinen ersten vier Pflichtspieleinsätzen gelang dem 18-Jährigen jedes Mal mindestens ein Scorerpunkt. Eine Rückkehr an die Säbener Straße ist allerdings offenbar längst nicht sicher, obwohl die Münchner wohl fest mit Wanner planen. Laut "kicker"-Informationen könnte nächstes Jahr eine weitere Leihe zum Thema werden, wenn beim FCB die Aussichten auf Spielzeit nicht zufriedenstellend sein sollten.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) "Es hat Gespräche gegeben, die Bayern möchten Florian Wirtz holen" - mit dieser Aussage heizte "Sky"-Experte Lothar Matthäus die Gerüchte um den Leverkusen-Star vor dem Topspiel von Bayer in München an. Der 21-Jährige möchte laut Medienberichten wohl im Sommer 2025 den nächsten Karriereschritt machen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, auch ManCity soll Interesse haben.

Alisson (FC Liverpool) Eigentlich wollte der FC Bayern den Georgier Giorgi Mamardashvili als Ersatz für Manuel Neuer verpflichten. Der FC Liverpool schlug beim EM-Shootingstar allerdings früher zu. Wie die "Sun" jetzt erfahren haben will, hat der Rekordmeister nun Interesse am aktuellen Liverpool-Torhüter Alisson. Der 32-Jährige wäre wohl relativ kostengünstig zu haben, da Mamardashvili als Nummer eins eingeplant ist.

Jonas Urbig (1. FC Köln) Beim FC Bayern steht wohl Torwarttalent Jonas Urbig vom 1. FC Köln im Fokus. Laut "Bild" sollen die Münchner den U21-Nationalkeeper bereits in der Vorsaison während dessen Leihe in Fürth beobachtet haben, mittlerweile ist er Kölns Nummer eins. Zudem gab es dem Bericht nach Gespräche zwischen dem Rekordmeister und Urbig, allerdings kein konkretes Angebot. Urbigs Vertrag in Köln läuft noch bis 2026.

Transfergerüchte des FC Bayern München Kaum sind die Planungen für die Saison 2024/25 abgeschlossen, wird im Hintergrund schon am Kader für die folgende Spielzeit getüftelt. Wie immer gibt es rund um den FC Bayern München unzählige Spekulationen in Sachen Transfers. Welche Spieler werden verpflichtet? Wer könnte gehen? ran zeigt die Gerüchte rund um die Münchner. (Stand: 3. Oktober 2024)

Für den verletzten Jamal Musiala wieder in der Startelf. Beweist mit der Vorlage für Kollege Kim große Übersicht, als er nach einer Ecke klug zurücklegt. Ansonsten bei einigen Zuspielen in die gefährliche Zone unglücklich. Sieht wegen Haltens Gelb. ran-Note: 3

Serge Gnabry

Die bevorstehende Rückkehr in die Nationalmannschaft treibt ihn an: In beide Richtungen extrem fleißig, erobert den Ball mehrfach tief in Frankfurts Spielhälfte. Im letzten Drittel nicht ganz so effektiv. ran-Note: 3