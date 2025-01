Nübel glaubt an Zukunft beim FC Bayern

Nationaltorhüter Alexander Nübel glaubt weiter an eine Zukunft beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. "Natürlich ist es mein Ziel, dort die Nummer eins zu werden. Natürlich will ich mich da durchsetzen", sagte Nübel im neuen kicker FE:male Podcast.

Der 28-Jährige ist noch bis Juni 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen, sein Vertrag in München läuft noch bis 2029. "Wenn Manuel Neuer jetzt verlängern sollte, wovon ich auch ausgehe, werden wir sehen, ob wir 2026 zusammenfinden, Bayern München und ich. Oder ob wir dann sagen, es wird etwas anderes. Ich bin da nicht festgefahren auf einen Verein", sagte Nübel, der die Zeit als Nummer eins in Stuttgart genießt: "Es ist einfach mega, hier zu spielen. Ich glaube, der ganze Umkreis, nicht nur Stuttgart an sich, sondern Baden-Württemberg, lebt für den Verein, und das ist echt schön."