Nur Nummer zwei: Omlin-Abschied in Gladbach denkbar

Kein Kapitän mehr, zudem nur noch die Nummer zwei: Für Jonas Omlin hat die Saison bei Borussia Mönchengladbach alles andere als nach Wunsch begonnen. Sport-Geschäftsführer Roland Virkus schließt daher einen Abschied des Schweizers nicht aus. Sollte ein Angebot kommen, "muss man sich zusammensetzen und gucken, was die beste Situation für alle Parteien ist. Und wenn es eine gute Situation für alle Parteien gibt, dann muss man schauen, wie man dann reagiert", sagte Virkus am Freitag.

Omlin (31) hatte in der Vorbereitung das Duell um die Nummer eins gegen Moritz Nicolas (27) verloren, neuer Kapitän bei der Borussia wird daher Nationalspieler Tim Kleindienst. Eine konkrete Anfrage für Omlin gebe es aktuell nicht. "Wir reden über Wenn-Dann-Situationen, und deswegen kann ich da jetzt gar nicht drüber reden. Das muss konkret sein", so Virkus.

Virkus lobte indes Omlin für dessen professionelle Reaktion. "Wenn dir das mitgeteilt wird, ist es doch logisch, dass keiner glücklich ist. Aber Jonas hat so reagiert, wie wir das alle erwartet haben. Total professionell, beim Training geht er voran - und das ist das, was du erwartest. Jonas ist echt ein guter Typ und in der Kabine merkst du nicht, dass er enttäuscht ist", sagte Virkus.

Hinter Omlin verfügt die Borussia in Tiago Pereira Cardoso (19) und Tobias Sippel (37) über zwei weitere Torhüter, die in der vergangenen Saison in der Bundesliga zum Einsatz gekommen waren. "Da waren wir froh, dass wir viele Torhüter hatten und dass sie auch die Qualität nachgewiesen haben, dass sie auf Bundesliga-Niveau halten können", sagte Virkus.