Offiziell: Bayern verleiht Nübel nach Stuttgart

Fußball-Rekordmeister Bayern München verleiht seinen Ersatztorwart Alexander Nübel wie erwartet an den VfB Stuttgart. Wie beide Vereine am Dienstag bekanntgaben, wechselt Nübel für eine Saison zu den Schwaben. Die Leihgebühr soll Medienberichten zufolge eine Million Euro betragen, eine Kaufoption besitzt der VfB dem Vernehmen nach nicht.

"Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat."

Nübel soll bei den Schwaben die neue Nummer 1 werden. Er war 2020 als größtes deutsches Torwarttalent von Schalke 04 an die Isar gewechselt und sollte ursprünglich als Erbe von Nationaltorhüter Manuel Neuer aufgebaut werden. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der 26-Jährige, dessen Vertrag in München noch bis Juli 2025 läuft, an die AS Monaco ausgeliehen.

Nübel habe in Frankreich "wertvolle Spielpraxis gesammelt", sagte der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: "Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen. Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln."