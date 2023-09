Offiziell: Sosa wechselt vom VfB zu Ajax

Anzeige

Der kroatische Fußball-Nationalspieler Borna Sosa wechselt vom Bundesligisten VfB Stuttgart zu Ajax Amsterdam. Ajax gab die Verpflichtung am späten Freitagabend offiziell bekannt. Der Traditionsklub aus der Eredivisie soll rund acht Millionen Euro Ablöse für den 25 Jahre alten Abwehrspieler zahlen.

Schon seit zwei Jahren wurde Sosa immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Der Linksfuß war 2018 von Dinamo Zagreb zu den Schwaben gekommen und bestritt 115 Pflichtspiele.

Zudem verleiht der VfB Mohamed Sankoh mit sofortiger Wirkung für ein Jahr zu Heracles Almelo in die niederländische Eredivisie. Der 19 Jahre alte Stürmer war bereits in der vergangenen Saison an Vitesse Arnheim verliehen gewesen.