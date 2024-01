Ohne Reus und Can: Durchwachsenes BVB-Remis gegen Lüttich

Anzeige

Borussia Dortmund hat eine durchwachsene Generalprobe vor dem Bundesligastart am Wochenende im spanischen Marbella abgeliefert. Im Testspiel gegen Belgiens Liga-Neunten Standard Lüttich kam die Mannschaft von Trainer Edin Terzic nicht über ein 3:3 (1:1) hinaus. Dabei fehlte Kapitän Emre Can wegen Belastungssteuerung, und Marco Reus war bereits wegen der zu erwartenden Geburt seines zweiten Kindes abgereist.

Vor dem Anpfiff wurde dann eine Schweigeminute für die am Sonntag verstorbene deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer abgehalten, außerdem liefen die Dortmunder mit Trauerflor auf.

Für den BVB trafen Thomas Meunier (15.), Antonios Papadopoulos (70.) und Samuel Bamba (88.). Aufseiten der Belgier erzielte Hertha-Leihgabe Wilfried Kanga einen Doppelpack (36./59.) und auch Stipe Perica war erfolgreich (77.).

Nach dem Spiel zeigte sich Terzic unzufrieden. "Wieder ein Unentschieden, das ist das, was uns in der Liga in die Situation gebracht hat, dass wir jetzt auf Tabellenplatz fünf stehen. Trotzdem haben wir heute auch viele gute Dinge gesehen", sagte er. Gerade in der ersten Halbzeit hätten seine Spieler die Trainingsinhalte gut umgesetzt. "Aber da sieht man, dass noch ein langer Weg vor uns liegt", so Terzic. Gerade die Chancenverwertung sei ein Problem.

Das sechstägige Trainingslager ist nun zu Ende. "Wir haben versucht, diese Zeit extrem gut zu nutzen und waren sehr fleißig. Sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz haben wir sehr viele intensive Gespräche geführt und auch intensiv gearbeitet", so Terzic. Zufrieden sei er vor allem, weil sein Team "alles gegeben" habe.

Am Samstag müssen sich die Dortmunder bei Darmstadt 98 allerdings steigern (13. Januar, 18.30 Uhr/Sky). Um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren, ist ein Sieg Pflicht. Der BVB überwinterte mit 27 Punkten auf Platz fünf und hat sechs Zähler Rückstand auf RB Leipzig auf Rang vier.