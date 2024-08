Anzeige

Der frühere Bayern-Boss Oliver Kahn rechtfertigt im Interview mit dem "kicker" die hohen Gehälter der Bayern-Spieler. Und ist sich sicher, dass der Rekordmeister diese Saison eine Reaktion zeigen wird.

Seit über einem Jahr ist Oliver Kahn nicht mehr in Diensten des FC Bayern München. Diskussionen um seine Person und der damaligen Amtszeit gibt es aber auch heute noch.

Nun hat der Ex-Bayern-CEO im Interview mit dem "kicker" über die erneut aufkeimende Kritik und den Vorwürfen, er und der ehemalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic hätten zu hohe Spielergehälter bewilligt - und damit die aktuelle Arbeit von Max Eberl erschwert - reagiert.

"Die Spielergehälter wurden immer mit dem Finanzvorstand und dem Aufsichtsrat abgestimmt und freigegeben. Alle waren sich einig." Und weiter:

"Die Quote der Gehaltskosten für den Spielerkader im Verhältnis zum Umsatz lag wie in der Vergangenheit unter 50 Prozent“, so Kahn. "Diese Größe ist im Vergleich zu anderen europäischen Klubs, bei denen sie teilweise bei 80 Prozent und mehr liegt, ein Top-Wert."