Omlin fehlt Gladbach "in den kommenden Spielen"

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Torhüter und Kapitän Jonas Omlin verzichten. Wie der Tabellensiebte am Montag mitteilte, erlitt der Schweizer am Samstag beim 4:2-Sieg bei Werder Bremen "eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich". Omlin werde "in den kommenden Spielen" fehlen. Für die Gladbacher ist es schon der zweite Ausfall eines Keepers.