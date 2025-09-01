Openda wechselt zu Juventus - Harder kommt

Stürmer Lois Openda wechselt von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zu Juventus Turin. Wie die Sachsen am Montagabend mitteilten, schließt sich der Belgier dem italienischen Rekordmeister zunächst auf Leihbasis an, beide Vereine vereinbarten demnach zudem eine Kaufpflicht.

Laut Medien sollen die Leipziger eine Leihgebühr von vier Millionen Euro für den belgischen Nationalspieler erhalten. Sollte die Kaufpflicht greifen - laut kicker, wenn Juve die obere Tabellenhälfte der Serie A erreicht - könnten bis zu 47 Millionen Euro fließen.

Als Ersatz sicherte sich RB die Dienste des dänischen Toptalents Conrad Harder. Der 20 Jahre alte Angreifer kommt von Sporting Lissabon an den Cottaweg und erhält einen Vertrag bis 2030. Die Ablösesumme soll 24 Millionen Euro betragen. In der vergangenen Saison hatte Harder fünf Tore zur Meisterschaft beigetragen.

Dazu verlässt Mittelfeldspieler Eljif Elmas (25) die Sachsen und wechselt zurück zum italienischen Meister SSC Neapel. Der nordmazedonische Nationalspieler war im Januar 2024 von Neapel nach Leipzig gekommen und schließt sich nun auf Leihbasis erneut seinem Ex-Klub an. Bereits in der vergangenen Rückrunde war Elmas an den FC Turin verliehen.

Auch der niederländische Nationalspieler Lutsharel Geertruida verlässt die Sachsen auf Leihbasis. Der Verteidiger soll in England bei Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland bis zum Saisonende Spielpraxis sammeln.

Openda war im Sommer 2023 vom französischen Klub RC Lens nach Leipzig gewechselt. Bislang erzielte der 25-Jährige in 93 Pflichtspielen 41 Tore für RB. Beim 0:6 zum Saisonstart bei Bayern München hatte Openda noch in der Startelf des neuen Trainers Ole Werner gestanden. Beim 2:0-Sieg gegen Heidenheim war er in der 85. Minute für den Torschützen Romulo eingewechselt worden.