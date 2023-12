Pacarada fehlt Köln bis ins neue Jahr

Anzeige

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss bis ins neue Jahr auf seinen Linksverteidiger Leart Pacarada verzichten. Wie der Tabellen-16. am Dienstag mitteilte, hat sich der 29-Jährige am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (0:0) eine Muskelverletzung zugezogen. Im Jahresendspurt kann FC-Trainer Steffen Baumgart zudem nicht auf Mittelstürmer Sargis Adamjan (30) zurückgreifen, der aufgrund einer muskulären Verletzung weiterhin ausfällt.

Bei der Punkteteilung gegen Mainz war Pacarada zur Halbzeit für Dominique Heintz eingewechselt worden und hatte die komplette zweite Halbzeit durchgespielt. In den abschließenden beiden Spielen des Jahres reisen die Kölner am kommenden Sonntag zum SC Freiburg, ehe es am darauffolgenden Mittwoch vor heimischer Kulisse zum Kellerduell mit Union Berlin kommt.