Paderborn verpflichtet Tigges vom 1. FC Köln

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Stürmer Steffen Tigges vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln verpflichtet. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt, ohne Angaben zur Ablösesumme oder Vertragslaufzeit zu machen. Tigges war in der vergangenen Saison mit Köln Zweitligameister geworden, er kam jedoch nur zweimal in der Liga über die volle Spielzeit zum Einsatz.

"Wir haben vor der Saison sehr offen mit Steffen über seine sportliche Perspektive gesprochen", wird Kölns Sportdirektor Thomas Kessler in einer Mitteilung zitiert: "Dabei war allen Beteiligten klar, dass sich seine Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten in der Bundesliga deutlich verringern würden." Der 27-jährige Tigges freue sich nun auf seine "neue Herausforderung" in Paderborn.

Der SCP ist mit einem Last-Minute-Sieg (2:1) gegen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel in die neue Saison gestartet.