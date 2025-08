Palhinha-Leihe: Spurs-Coach von Bayern "bisschen überrascht"

Thomas Frank, Trainer von Tottenham Hotspur, hat es "ein bisschen überrascht", dass der FC Bayern João Palhinha nach nur einem Jahr schon wieder abgegeben hat. Zumal die Münchner "hart für ihn gekämpft haben. Aber was auch immer der Grund war: Für uns war es eine Gelegenheit. Wir hatten Glück, ihn zu bekommen", sagte der Däne bei football.london.

Bei Bayern München kam der 30 Jahre alte Portugiese unter Trainer Vincent Kompany nicht wie erhofft zum Zug. Die Spurs setzen dagegen große Erwartungen in Palhinha. "Er ist ein Topspieler. Er hat in den zwei Jahren, die er bei Fulham war, alle in der Premier League beeindruckt. Er ist Stammspieler für Portugal", lobte Frank seinen neuen Sechser. Einen Spieler wie Palhinha gebe es in seinem Kader nicht.

Die Bayern hatten am Sonntag das Missverständnis zumindest vorläufig beendet und den Profi auf Leihbasis für ein Jahr zum Europa-League-Sieger abgegeben. Die Spurs zahlen angeblich fünf Millionen Euro Leihgebühr an den deutschen Rekordmeister, danach sollen sie sich ein Vorkaufsrecht in Höhe von weiteren 25 Millionen gesichert haben. In München hat Palhinha, der 51 Millionen Euro gekostet hat, noch einen Vertrag bis 2028.

"João Palhinha ist in der vergangenen Saison beim FC Bayern leider nicht auf die erhofften Einsatzzeiten gekommen. Mit Tottenham Hotspur haben wir die beste Lösung für alle Seiten gefunden", sagte Sportvorstand Max Eberl: "João kann dort eine ganze Saison auf internationalem Top-Niveau absolvieren. Wir wünschen ihm für das anstehende Spieljahr alles Gute."

Bei den Bayern stand Palhinha nur zehn Mal bei 25 Einsätzen in der Startelf. Er brachte es dabei gerade einmal auf 986 Pflichtspielminuten. Allerdings hatte ihn ein Muskelbündelriss von November bis Januar auch zwei Monate außer Gefecht gesetzt. Die Premier League kennt Palhinha aus 79 Pflichtspielen für den FC Fulham. Mit Tottenham kann der 34-malige Nationalspieler, der mit Portugal zuletzt Nations-League-Sieger wurde, sogar in der Champions League auflaufen.