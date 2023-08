Pantovic wechselt von Union Berlin nach Eupen

Anzeige

Offensivspieler Milos Pantovic verlässt den Fußball-Bundesligisten Union Berlin und wechselt zum belgischen Erstligisten KAS Eupen. Der Serbe war erst vor einem Jahr ablösefrei vom Ligakonkurrenten VfL Bochum in die Hauptstadt gekommen. Bei den Eisernen bestritt der 27-Jährige in der vergangenen Saison nur 13 Bundesligaspiele. In der neuen Spielzeit kam er nur zu einem Kurzeinsatz mit einem Tor.

"Milos hat bei uns nicht die Einsatzzeiten bekommen, die wir uns alle erhofft hatten", sagte Unions Fußballchef Oliver Ruhnert: "Der Wechsel zu Eupen ist daher nachvollziehbar."