Pause mal anders: Für Wagner war es "kurz komisch"

Sandro Wagner kann die Fortsetzung seiner ersten Bundesliga-Saison als Cheftrainer kaum erwarten. "Die Lust ist unverändert groß. Wir hätten auch in der Pause spielen können", sagte der Trainer des FC Augsburg vor dem Spiel beim FC St. Pauli am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). "Es war aber ganz gut, nach intensiven Wochen einen kleinen Cut zu haben. Die Kollegen sagen, ich sei richtig gut gelaunt in die Woche gestartet."

Als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Wagner die Länderspielpause stets aus anderer Sicht erlebt. "Das war jetzt kurz komisch", berichtete er. "Ich habe mitbekommen, dass meine Familie dann immer ein paar Tage in Österreich in einem kleinen Hotel ist, da konnte ich diesmal dabei sein." Nun freue er sich auf "ein geiles Spiel. Ich hoffe, es wird richtig schön knallen."

Nagelsmann sprach er angesichts der mauen Vorstellungen der Nationalmannschaft Mut zu. "Julian ist ein hervorragender Trainer, er bekommt das auf jeden Fall wieder hin. Er hat die Truppe zu gut unter Kontrolle, dass ich mir da Sorgen mache", betonte Wagner. "Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man im September noch nicht am Peak der Leistungsfähigkeit ist."

Der FCA hat am Freitag zudem kurzfristig noch einen Spieler abgegeben. Stürmer Steve Mounié wechselt leihweise bis zum Saisonende in die erste türkische Liga zu Alanyaspor. Der 30-Jährige wolle mit dem Benin "seine Nationalmannschaftsziele erreichen", sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber.