Pavlovic: Kompany "super" bei Rückkehr nach Verletzung

Bei der schnellen Rückkehr nach seinem Schlüsselbeinbruch hat Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic auch von der Erfahrung seines Trainers Vincent Kompany profitiert. "Er ist für uns Spieler super, weil er natürlich fast alle Situationen selbst als Spieler mitgemacht hat", sagte der Mittelfeldmann des deutschen Rekordmeister Bayern München der Abendzeitung: "Insbesondere auch in Zeiten, wenn man verletzt ist, spricht er viel mit einem und gibt einem das Gefühl, weiter dazuzugehören."

Pavlovic hatte sich Mitte Oktober im Heimspiel der Bayern gegen den VfB Stuttgart das Schlüsselbein gebrochen. Beim Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen feierte der 20-Jährige sein Comeback, 49 Tage nach seiner Verletzung stand er gegen den 1. FC Heidenheim erstmals wieder in der Startelf.

"Ich habe keine Probleme mehr, keine Angst", hatte Pavlovic im Anschluss an die Partie gesagt. Er sei "sehr froh, dass ich nach der Verletzung schnell zurückgekommen bin und wieder spielen konnte".

Das kommende Jahr geht Pavlovic, der in München einen Vertrag bis 2029 besitzt, mit großen Zielen an - vor allem in der Champions League. "Ein Finale dahoam ist natürlich Wahnsinn - und wir setzen alles daran, dieses zu erreichen und dann auch zu gewinnen", sagte der Mittelfeldspieler mit Blick auf das Königsklassen-Endspiel in München (31. Mai 2025). Bis dahin sei es "noch ein langer Weg. Die Siege gegen Paris und Donezk waren schon mal sehr wichtig".

Gegen Schachtar Donezk (5:1) und Paris Saint-Germain (1:0) hatten die Münchner zuletzt gewonnen, in der neuen Ligatabelle der Champions League stehen die Bayern zwei Spieltage vor dem Ende auf Rang zehn.