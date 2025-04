Pavlovic vor Rückkehr gegen Dortmund

Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic steht beim FC Bayern nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Inter Mailand vor seiner Rückkehr. "Er trainiert wieder und wird herangeführt", sagte Sportvorstand Max Eberl im Sport1 Doppelpass: "Wir hoffen, dass er gegen Dortmund im Kader ist und fürs Rückspiel eine Option ist. Da ist Licht am Ende des Tunnels." Der 20-Jährige war zuletzt an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt und vor wenigen Tagen ins individuelle Training zurückgekehrt. Das Duell mit dem BVB steigt am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky).