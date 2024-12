Personallage beim BVB entspannt sich wieder

Vor dem letzten Bundesligaspiel des Jahres hat sich die Personallage bei Borussia Dortmund etwas entspannt. Beim Duell beim VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kann Trainer Nuri Sahin wieder mit Offensivspieler Julian Brandt und Innenverteidiger Waldemar Anton planen, die zuletzt aufgrund von Verletzungen gefehlt hatten. Bei Julian Ryerson ist ein Einsatz ebenfalls nicht ausgeschlossen, Nico Schlotterbeck steht trotz seiner Bänderverletzung zur Verfügung.

Der Norweger Ryerson, der beim Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (2:3) in der vergangenen Woche über Kreislaufprobleme geklagt hatte, sei "im Aufbau", sagte Sahin am Freitag: "Da wollen wir abwarten, wie er auf die Belastung reagiert und entscheiden." Yan Couto, Ryersons Ersatz, stünde wohl zur Verfügung, auch der Brasilianer war zuletzt angeschlagen.

Auswärts hat der BVB seit April in der Bundesliga nicht gewonnen, zudem sind die Erinnerungen an das Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals in Wolfsburg noch präsent. Ein erfolgreicher Jahresabschluss sei "auch für die Tabelle sehr wichtig", sagte Sahin, der mit seinem Team nach 14 Spielen Achter ist.