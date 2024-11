Personalnot beim BVB für Henriksen kein Thema

Trainer Bo Henriksen will sich vor dem Duell mit Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga nicht von den Personalsorgen des Gegners blenden lassen. "Für uns ist das Wichtigste, was wir machen - und wir müssen mutig sein", sagte der Coach von Mainz 05 vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der BVB verfüge trotz der vielen verletzungsbedingten Ausfälle über "eine wirklich, wirklich gute Mannschaft".

Im Vergleich zum letzten Gastspiel der Dortmunder in Mainz, bei dem Henriksens Team durch ein 3:0 in der Endphase der vergangenen Saison einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hatte, erwartet er eine ganz andere Partie. Wichtig sei nur, "dass wir Gas geben und den Glauben haben. Dann haben wir eine Möglichkeit."