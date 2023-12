Pleite beim VfL Bochum: Union Berlin immer tiefer im Abstiegskampf

Anzeige

Union Berlin rutscht immer tiefer in die Krise. Nach dem Aus in der Champions League setzt es auch in der Bundesliga erneut eine Pleite.

Nach dem Abschied von der großen europäischen Bühne ist Union Berlin wieder ganz tief in den Abstiegskampf gerutscht. Vier Tage nach dem 2:3 im letzten Champions-League-Spiel gegen Real Madrid unterlagen die Eisernen beim direkten Konkurrenten VfL Bochum mit 0:3 (0:1). Nach der zehnten Saisonniederlage droht ein Überwintern auf den Abstiegsplätzen.

Takuma Asano (45.+5), Goncalo Paciencia (54.) und Kevin Stöger (78., Foulelfmeter nach Videobeweis) schossen den VfL zum zweiten Heimsieg in Folge. Die Westfalen vergrößerten ihren Vorsprung auf die Berliner auf sechs Punkte. Für Union wird die letzte Partie des Jahres am Mittwoch gegen den 1. FC Köln schon zu einem Endspiel. Bochum kann dagegen relativ entspannt zum Tabellenführer Bayer Leverkusen fahren.

Gleich vier Wechsel hatte VfL-Trainer Thomas Letsch gegenüber der 1:3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim vorgenommen, unter anderem rückten in der Offensive Paciencia und Christopher Antwi-Adjei in die Startelf, zudem kehrte Innenverteidiger Keven Schlotterbeck nach Gelbsperre zurück. Union-Coach Nenad Bjelica musste auf den verletzten Nationalspieler Robin Gosens verzichten, mit Sheraldo Becker bot der Kroate einen Offensivspieler mehr auf als gegen Real.

In Sachen Stimmungsboykott wegen des Investorendeals der Deutschen Fußball Liga (DFL) waren sich die Fans nicht ganz einig: Immer wieder ertönten "VfL, VfL"-Rufe aus verschiedenen Ecken des Stadions, die von der organisierte Szene mit Pfiffen beantwortet wurden. Ähnlich ungeordnet begann das Spiel: Bochum hatte zwar mit einem Kopfball von Kevin Stöger die erste Großchance (3.), doch viele Pässe landeten auf beiden Seiten beim Gegner.