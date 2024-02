Pleite gegen Union: Hoffenheim-Krise erhöht Druck auf Matarazzo

Anzeige

Die TSG Hoffenheim kassiert gegen Union Berlin eine Pleite. Die anhaltende Krise setzt den Coach mehr und mehr unter Druck.

Die anhaltende Krise der TSG Hoffenheim setzt Trainer Pellegrino Matarazzo zunehmend unter Druck. Die Kraichgauer verloren am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga 0:1 (0:0) gegen Union Berlin und warten damit seit mittlerweile acht Partien auf einen Sieg.

Brenden Aaronson (84.) traf für die Berliner, die durch den ersten Auswärtsdreier nach zehn erfolglosen Versuchen den Abstand auf den Relegationsplatz auf acht Punkte ausgebaut haben.

"Ich spüre in jedem Spiel den Druck. Die Situation ist mir auch bewusst. Es ist aber nicht gewinnbringend, den Druck im Tagesgeschäft zu fühlen. Dann ist man nicht handlungsfähig", sagte Matarazzo vor der Begegnung: "Ich weiß, dass ich hier richtig bin. Ich spüre eine enge Bindung zu meinen Spielern."

Vor 19.050 Zuschauern in der Sinsheimer Arena hätten die Gastgeber schon in der zweiten Minute in Führung gehen können. Ihlas Bebou vergab innerhalb weniger Sekunden eine Doppelchance. Erst war der Berliner Torwart Frederik Rönnow im Weg, dann der Pfosten.