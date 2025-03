Poker mit Kimmich: Eberl bleibt zuversichtlich

Sportvorstand Max Eberl ist weiter zuversichtlich, dass Joshua Kimmich seinen Vertrag bei FC Bayern verlängern wird. "Ich bin nicht skeptisch", betonte er nach dem 3:1 (1:1) der Münchner beim VfB Stuttgart auf die Frage, wie er die Verhandlungssituation einschätze. Die Vereinbarung mit Kimmich, der unter Trainer Vincent Kompany eine starke Saison spielt, läuft im Juni aus.

Vor dem Spiel der Bayern in Stuttgart hatten mehrere Medien berichtet, der deutsche Rekordmeister habe sein Vertragsangebot an den 30 Jahre alten Nationalspieler zurückgezogen. Eberl ging auf die Berichte nicht ein und erklärte stattdessen, er werde "keine Zwischenstände" verkünden. Zugleich aber machte er deutlich: "Wir wissen was wir aneinander haben, wir gehen sehr respektvoll miteinander um, wir sprechen."

Einen ablösefreien Abgang von Kimmich fürchtet Eberl derzeit allem Anschein nicht. "Es steht generell keiner über dem Verein, und wenn ein Spieler sich anders entscheidet, dann entscheidet er sich anders und dann wird es auch beim FC Bayern weiter gehen", sagte er, ergänzte aber umgehend: "An dem Punkt sind wir nicht."