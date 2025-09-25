Polanski vor Heimdebüt: "Überhaupt kein Druck"

Eugen Polanski bleibt trotz der reizvollen Aussicht auf eine dauerhafte Beförderung zum Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gelassen. Er verspüre "überhaupt keinen Druck" und genieße die Zeit als Interimscoach der Borussia, sagte der 39-Jährige vor seinem Heimdebüt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky): "Jeden Tag stehe ich mit einem Lächeln auf."

Polanski, zuvor U23-Trainer der Fohlen, hatte in der Vorwoche das Traineramt von Gerardo Seoane übernommen und mit einem überzeugenden Auftritt beim Vizemeister Bayer Leverkusen (1:1) sofort Argumente für ein langfristiges Engagement gesammelt. "Ich will einfach nur versuchen, die Mannschaft erfolgreich zu führen - am besten mit Siegen", betonte Polanski vor seiner zweiten Bewährungschance. Es mache ihn "sehr stolz", bei der Borussia an der Seitenlinie zu stehen, "das ist kein Job wie jeder andere".

Mit nur zwei Zählern aus vier Spielen stehen die Fohlen auf Abstiegsplatz 17. Mit Frankfurt komme nun ein "richtiges Brett" auf die Gladbacher zu, sagte Polanski, der die Hessen als "eine der besten Mannschaften Deutschlands" bezeichnete und "Spieler mit extrem viel Tempo" erwartet.