Polzin fiebert Derby entgegen - und warnt vor "Größenwahn"

Trainer Merlin Polzin vom Aufsteiger Hamburger SV will den Traditionsklub mit Geschlossenheit und einer nachhaltigen Entwicklung wieder als festes Mitglied in der Fußball-Bundesliga etablieren. Das gelinge schließlich nicht "mit einem Größenwahn, der aufgrund der Historie und aufgrund der Wucht der Stadt entsteht. Sondern, dass wir es Schritt für Schritt schaffen. Dabei ist Geduld ein entscheidender Faktor", sagte Polzin der Sport Bild.

Es sei besonders wichtig, "dass man dann zusammensteht, wenn der Prozess nicht immer steil nach oben geht. Alle im Verein, gemeinsam mit den Fans. Das wird elementar und ganz entscheidend dafür sein, ob wir in der Bundesliga bestehen." Das habe auch die vergangene Saison gezeigt, als man trotz einiger Widerstände aufgestiegen sei. Er sei zudem "davon überzeugt, dass jeder HSV-Fan bereit für unseren eingeschlagenen Weg ist. Mit Demut – aber auch gepaart mit einer Überzeugung in unsere Stärke."

Nach dem soliden Saisonauftakt bei Borussia Mönchengladbach (0:0) fiebert Polzin seinem ersten Heimspiel in der Bundesliga und dem Derby gegen den FC St. Pauli (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) entgegen. "In mir herrscht absolute Vorfreude", sagte der 34-Jährige: "Bundesliga – darauf haben wir die vergangenen Jahre hingearbeitet. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um das Spiel zu gewinnen – damit jeder, der zum HSV hält, glücklich ist."

Die Fortschritte beim Stadtrivalen würdigte Polzin. "Bei aller sportlichen Rivalität muss man anerkennen, welche Entwicklung St. Pauli genommen hat und mit welcher fußballerischen Art und Weise sowie Souveränität der Klassenerhalt geschafft wurde", sagte er: "Darum können wir uns von der Herangehensweise etwas abschauen – wie aber auch von anderen Vereinen in der 1. Liga."