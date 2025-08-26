Polzin über das Hamburg-Derby: "Können es kaum erwarten"

Flutlicht, 57.000 Zuschauer im ausverkauften Volksparkstadion – und dann auch noch das Derby: Trainer Merlin Polzin vom Aufsteiger Hamburger SV fiebert seinem ersten Heimspiel in der Bundesliga entgegen. "Ich glaube, die Stimmung wird sich Tag für Tag steigern und die Menschen, die es mit dem HSV halten, können es kaum erwarten, dass es losgeht – und das geht uns natürlich genauso", sagte Polzin am Montagabend am Rande der Sport-Bild-Awards über die anstehende Stadtmeisterschaft gegen den FC St. Pauli (Freitag, 20.30 Uhr/Sky).

HSV gegen St. Pauli auf der großen Bundesliga-Bühne – das hat die Hansestadt an der Elbe seit mehr als 14 Jahren nicht erlebt. Nach sieben Jahren in der Zweitklassigkeit gehen der gebürtige Hamburger Polzin und Co. entsprechend demütig in die prestigeträchtige Partie. "Wir wissen, dass wir uns gut darauf vorbereiten müssen, weil wir gegen eine richtig gute Mannschaft spielen", sagte der 34-Jährige, der mit seinem Team zum Saisonauftakt einen Punkt bei Borussia Mönchengladbach geholt hat: "Aber wir werden definitiv bereit sein."

Doch die Statistik spricht insgesamt für den HSV: St. Pauli gewann in der Bundesliga nur das erste (1977/2:0) und das letzte (2011/1:0) Derby, der HSV acht von 16 (bei sechs Remis).