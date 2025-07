Prägt Schuster in Freiburg die nächste Ära? "Schwer planbar"

Julian Schuster hat das Erbe von Christian Streich erfolgreich angetreten: Gleich in seiner ersten Saison führte der Trainer den SC Freiburg in die Europa League. Die Belohnung: Eine vorzeitige Vertragsverlängerung - der Beginn der nächsten Freiburger Trainer-Ära? "Solche Dinge sind sehr schwer planbar", sagte Schuster im Sport1-Interview.

Er habe es als Spieler - von 2008 bis 2018 war er für Freiburg aufgelaufen - "nicht geplant, also habe ich das jetzt als Trainer auch nicht geplant", betonte Schuster. Wenn es sich am Ende aber so ergebe, dass der ehemalige Kapitän in Freiburg eine ganze Generation anleite, "dann habe ich sicher nichts dagegen".

Am Montag hatten die Breisgauer die vorzeitige Verlängerung mit dem Chefcoach, Co-Trainer Lars Voßler sowie Analyst Franz-Georg Wieland bekannt gegeben. Wie gewohnt machten die Breisgauer keine Angaben über die Vertragslaufzeiten.

"Ich habe von Anfang an im vergangenen Jahr eine totale Offenheit gespürt, Sicherheit und das volle Vertrauen bekommen", sagte Schuster. Außerdem seien "tolle Kollegen im Trainerteam und tolle Persönlichkeiten als Spieler" ausschlaggebend für die Verlängerung gewesen. Genauso wie "die perfekten Entwicklungsbedingungen".

Die Voraussetzungen vor seiner zweiten Saison als Trainer sind jedoch neu für den 40-Jährigen: Der Kader ist größer "und wir werden international spielen". Das sei für Schuster "ein neues Feld", auf dem er dazulernen wolle. Denn: "Ich kann keinen Stillstand akzeptieren."

Freiburg bestreitet das erste Pflichtspiel am 16. August im DFB-Pokal bei den Sportfreunden Lotte, eine Woche später folgt der Bundesliga-Auftakt gegen den FC Augsburg.