Puma wird neuer Ausrüster von RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig erhält zur neuen Saison einen anderen Ausrüster und läuft künftig in Trikots des Sportartikelherstellers Puma auf. Wie der DFB-Pokal-Sieger am Dienstag verkündete, beginnt die Partnerschaft mit dem Unternehmen aus Herzogenaurach am 1. Juli. Puma übernimmt das Engagement von Nike. Auch der Frauen-, Nachwuchs- und eSports-Bereich sowie die Fußballschule werden mit Produkten des neuen Ausrüsters ausgestattet.