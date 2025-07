Quansah debütiert: Leverkusen schlägt Bochum souverän

Vizemeister Bayer Leverkusen hat im zweiten Test unter Trainer Erik ten Hag den ersten Sieg eingefahren. Die Werkself setzte sich in Topbesetzung mit 2:0 (2:0) beim Bundesliga-Absteiger VfL Bochum durch. Beim Debüt von U21-Europameister Jarell Quansah in der Innenverteidigung erzielten Jonas Hofmann (23.) und Angreifer Patrik Schick (45.+1) die Tore für die Rheinländer.

Bei Bayer stand dabei auch der wechselwillige Führungsspieler Granit Xhaka in der Startelf. Der Schweizer soll sich mit dem AFC Sunderland auf einen Transfer geeinigt haben - ten Hag schob einem Abgang des Mittelfeldspielers verbal zuletzt aber einen Riegel vor. Das erste Testspiel unter ten Hag, der bei Bayer den Neuanfang ohne Ausnahmekönner Florian Wirtz moderieren muss, hatte Bayer im Trainingslager in Rio de Janeiro mit 1:5 gegen die U20 von CR Flamengo verloren.

Vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal beim Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach am 15. August stehen für Bayer noch drei Testspiele an, darunter ein Duell mit Klub-Weltmeister FC Chelsea (8. August). Der VfL Bochum von Trainer Dieter Hecking startet am kommenden Wochenende bei Darmstadt 98 in die neue Zweitliga-Saison.