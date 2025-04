"Alles möglich": Formstarke Bremer können oben angreifen

Werder Bremen grüßt von der Spitze - zumindest in der Formtabelle der vergangenen fünf Partien: Das Team von Trainer Ole Werner hat sich durch den starken Zwischenspurt in die Nähe der Europacup-Plätze gebracht. "Es ist alles möglich. Wir gehen mit einer breiten Brust in die letzten Spiele, weil wir uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet haben", sagte Werner vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum.