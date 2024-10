"Andere Qualität": Endet Werders Torflaute gegen Leverkusen?

Mit Selbstbewusstsein gegen den Heimfluch: Werder Bremen hat in der laufenden Bundesligasaison auswärts schon große Fußball-Feste gefeiert, im Weserstadion aber noch kein einziges Tor geschossen - Ole Werner begegnet der ungewöhnlichen Statistik gelassen: "Es geht darum, dass wir an das gute Spiel in Wolfsburg anknüpfen und dann glaube ich, dass es auch mit dem Tore schießen klappt", sagte der Trainer des Bundesligisten vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).