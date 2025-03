"Arschbacken zusammenkneifen": Baumgart beschwört Zusammenhalt

Trainer Steffen Baumgart spürt beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin trotz der angespannten sportlichen Lage eine große Einigkeit. "Es ist klar, dass es immer Fragezeichen gibt, wenn wir keine Punkte holen", sagte Baumgart vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Er sehe aber "einen ganz klaren Zusammenhalt im Verein".

Nach zuletzt drei Niederlagen nacheinander sind die Köpenicker im Abstiegskampf angekommen und stehen angesichts der bevorstehenden Spiele gegen Top-Teams der Liga vor schwierigen Wochen. "Wir müssen Punkte holen, das ist Fakt", sagte Baumgart. Man müsse die "Arschbacken zusammenkneifen und den Weg gemeinsam durchgehen".

Die Eintracht, die am Donnerstag in der Europa League bei Ajax Amsterdam (2:1) erfolgreich war, betrachtet der Coach als eine der derzeit besten Mannschaften in Deutschland. "Sie haben sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Spitzenteam der Bundesliga entwickelt. Es sind keine Leistungsabbrüche zu erwarten. Es ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut die Tiefe bespielen kann und eine hohe Geschwindigkeit im Spiel hat", meinte Baumgart.