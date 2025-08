"Aus voller Überzeugung": HSV verlängert mit Trainer Polzin

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat den Vertrag mit Aufstiegstrainer Merlin Polzin vorzeitig verlängert. Das teilte der Klub am Samstagmorgen mit. Das Arbeitspapier des 34-Jährigen, der die Hanseaten nach sieben Jahren Abstinenz zurück in die Bundesliga geführt hat, wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Auch die Verträge von Polzins Assistenten Loic Fave und Richard Krohn wurden verlängert.

"Wir gehen diesen Schritt aus voller Überzeugung, und unser Signal ans Trainerteam und das Umfeld ist klar: Wir wollen damit Sicherheit und Rückendeckung für die kommenden Aufgaben geben", sagte Sportvorstand Stefan Kuntz: "In der Bundesliga wartet ein knallharter Wettbewerb auf uns, in dem uns zwangsläufig auch Krisen begegnen können. Wir sind bereit, diese Herausforderung gemeinsam mit Merlin, Loic und Richi nachhaltig anzugehen."

Der gebürtige Hamburger Polzin war zur Saison 2020/21 als Assistenztrainer zu den Rothosen gewechselt und hatte im vergangenen November das Amt des Cheftrainers von Steffen Baumgart übernommen.

"Wir sind als gesamtes Trainerteam gemeinsam mit dem Staff maximal gewillt und fokussiert, den HSV mit unserer Handschrift wieder in der Bundesliga zu etablieren", sagte Polzin: "Wir gehen diese Aufgabe mit großer Demut und zugleich maximalen Ambitionen an." Die Hamburger starten am 24. August mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in die Ligasaison.